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25.02.2021 14:08

ФАС может оштрафовать Совкомбанк из-за рекламы кредитной карты

Текст: Михаил Загайнов

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу кредитной карты "Халва", которую предлагает своим клиентам Совкомбанк.

"Яндекс" ответил на претензии ФАС

Претензии регулятора связаны с роликом, в котором сотрудник банка предлагает семейной паре кредит под низкую ставку. В конце сюжета крупным шрифтом сообщается: "...Кредит до 1 000 000 р. с возвратом процентов", уточнили в ФАС.

При этом сюжет сопровождается поясняющими сносками с дополнительными условиями, которые влияют на стоимость кредита и возможность его получения.

"Форма и время размещения текста поясняющих сносок не позволяют потребителю прочитать этот текст. В то же время информация о возврате процентов по кредиту приводится крупным шрифтом, а также озвучивается актером. Таким образом, потребители не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях кредита, влияющих на возврат процентов", - говорится в сообщении ФАС.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Ведомство направило ПАО "Совкомбанк" предписание о прекращении нарушения. Кроме того, служба готовит материалы об административном правонарушении, банку грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

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