Фестиваль "Из Венеции в Москву" покажет хиты итальянской "Мостры"

В киноцентре "Октябрь" открылся XII ежегодный фестиваль "Из Венеции в Москву". Он продлится до 28 февраля. Традиционный смотр, посвященный лучшим образцам итальянского кинематографа, организованный Итальянским институтом культуры в Москве в сотрудничестве с Венецианской Биеннале и Посольством Италии в Москве, состоится в рамках проекта КАРО.Арт.

Церемония открытия состоялась при участии посла Италии в России Паскуале Терраччано и директора Итальянского института культуры в Москве Даниэлы Рицци. Фильмом открытия стала психологическая драма "Порочная связь" Параллельно фестиваль стартовал и в Новосибирске, в те же даты: с 24 февраля по 1 марта.

Программа 2021 года - сильная. Она собрана из итальянских хитов 77-го Венецианского международного кинофестиваля, представленных осенью прошлого года. Традиционная ретроспектива сочетает в себе игровые и документальные проекты.

"Уверены - фестивальные хиты Клаудио Ноче, Даниэле Лукетти и других выдающихся режиссеров найдут отклик у зрителей" - отмечает Майя Манерова, вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров "КАРО".

Среди художественных фильмов поэтическое расследование "Ассандира", получившее особое упоминание Премии Федерации итальянских киноклубов на 77-м Венецианском кинофестивале; лирическая сага о разрушительной силе времени и болезненной трансформации семьи "Сестры Макалузо"; фильм-обладатель премии Sorriso Diverso о преодолении травматичного исторического наследия "Наш отец" с Пьерфранческо Фавино, получившего венецианский Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль, а также мистическая история о навязанной встрече с прошлым, принимающим необъяснимую для разума форму "Отпусти меня" с Валерией Голино.

Для любителей документального кино команда фестиваля включила в программу такие проекты, как "Правда о "Сладкой жизни" - документальное погружение в процесс создания одного из величайших в истории фильмов Федерико Феллини, метафоричный дневник из жизни Венеции во время пандемии "Молекулы", передающий дух хаоса в человеческих судьбах, и душевный музыкальный фильм-портрет "Паоло Конте" о живой иконе итальянской сцены, собранный из эксклюзивных материалов. При описании картин мы ссылаемся на релиз, присланный в редакцию "РГ", поскольку фильмы еще не просмотрены. Но слава о многих из них уже опередила приезд кинокартин в Россию. И теперь каждый может почувствовать себя на Венецианском кинофестивале - или, как его еще называют "Мостре", что дорогого стоит во времена закрытых из-за пандемии границ.