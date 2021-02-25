Фигуристка Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии для мужского журнала

24-летняя чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева приняла участие в съемке для мужского журнала Maxim. Одна из главных красавиц мирового фигурного катания украсит собой мартовский номер издания.

На обложке номера написано: "Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания".

Елизавета Туктамышева добилась пока самого большого успеха в карьере в 2015 году, когда она выиграла чемпионаты мира и Европы. В 2018 году после победного Гран-при в Канаде на показательных выступлениях Туктамышева вызвала настоящий восторг, показав номер, в котором предстала в образе соблазнительной стюардессы. Тот номер быстро набрал сотни тысяч просмотров.

В нынешнем сезоне Туктамышева претендует на поездку на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме. Состав команды пока не назван. Ранее сообщалось, что это произойдет по итогам финала Кубка России, который пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта. И Туктамышева станет одной из участниц этого турнира.