Финляндия намерена ввести режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Финляндии собирается объявить о введении в стране чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

Накануне в правительстве прошли переговоры о росте числа заболевших из-за более высокой заражаемости "британской" мутацией коронавируса.

По данным Yle, основной причиной для введения чрезвычайного положения является необходимость ограничить работу ресторанов. Власти Финляндии рассчитывают с помощью этой меры сократить количество заражений, чтобы не возникло перегрузки системы здравоохранения.

Кстати, власти Швеции также готовятся ввести новые ограничения, чтобы сдержать рост числа заболевших COVID-19 на фоне распространения "британского" штамма коронавируса. Об этом сообщил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

Медики Швеции и Финляндии уже открыто говорят о приближении третьей волны коронавируса.