ФСИН: Численность осужденных в колониях сократилась на 47 тысяч человек

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что численность осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, за год сократилась на 47,5 тысяч человек. На 1 января 2021 года она составила 378,7 тысяч.

Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Обеспечение реализации принципа презумпции невиновности (права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации)", проведенного комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству".

Кстати, в этом году сокращение численности тюремного населения продолжается. По данным ФСИН, на 1 февраля в 670 исправительных колониях отбывало наказание 373 917 человек. При этом число арестантов в СИЗО растет. Как рассказал Александр Калашников, за год оно увеличилось на 6 439 человек и к 1 января 2021 года составило 104 220 человек. Лимит в СИЗО - 122 156 мест.

Глава ведомства отметил, что на ситуацию повлияла пандемия.