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25.02.2021 12:00
Рубрика: В мире

Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна

Текст: Марина Алешина
Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении, все его заместители, главы управлений и командиры крупных воинских соединений страны - всего сорок с лишним высокопоставленных военных - подписали заявление с требованием отставки премьера республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Никола Пашинян. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Никола Пашинян. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Никола Пашинян. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сам Пашинян на своей страничке в Facebook уже назвал действия военных "попыткой государственного переворота", анонсировал скорое обращение к народу и созвал своих сторонников на площадь Республики.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Причиной всплеска противостояния военной элиты с главой исполнительной власти Армении стал конфликт Пашиняна с первым заместителем начальника Генштаба Тиграном Хачатряном. Тот был отстранен от должности президентом по представлению премьера. Напомним, что ранее Никол Пашинян заявил в интервью о неисправности комплексов "Искандер", а Хачатрян в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова премьера назвал их "несерьезными" - так ситуацию представил портал yerevan.today, хотя впоследствии в минобороны Армении назвали подачу "вырванной из контекста".

Как бы то ни было, военные обвинили Пашиняна в недальновидных шагах, продиктованных его личными амбициями без учета национальных интересов страны. "В столь тяжелых условиях такое решение является антигосударственным и безответственным шагом", - говорится в заявлении.

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