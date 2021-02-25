Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении, все его заместители, главы управлений и командиры крупных воинских соединений страны - всего сорок с лишним высокопоставленных военных - подписали заявление с требованием отставки премьера республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Сам Пашинян на своей страничке в Facebook уже назвал действия военных "попыткой государственного переворота", анонсировал скорое обращение к народу и созвал своих сторонников на площадь Республики.

Причиной всплеска противостояния военной элиты с главой исполнительной власти Армении стал конфликт Пашиняна с первым заместителем начальника Генштаба Тиграном Хачатряном. Тот был отстранен от должности президентом по представлению премьера. Напомним, что ранее Никол Пашинян заявил в интервью о неисправности комплексов "Искандер", а Хачатрян в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова премьера назвал их "несерьезными" - так ситуацию представил портал yerevan.today, хотя впоследствии в минобороны Армении назвали подачу "вырванной из контекста".

Как бы то ни было, военные обвинили Пашиняна в недальновидных шагах, продиктованных его личными амбициями без учета национальных интересов страны. "В столь тяжелых условиях такое решение является антигосударственным и безответственным шагом", - говорится в заявлении.