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25.02.2021 17:12
Рубрика: Общество

Гнезда ос помогли увидеть древнейший рисунок кенгуру

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Возраст образцов наскальной живописи определили с помощью радиоуглеродного анализа древних осиных гнезд. Одно из изображений, рисунок кенгуру, было нанесено около 17,3 тысячи лет назад. Оно оказалось старейшим из известных наскальных рисунков на территории Австралии. Об этом сообщает Nature.

Фото: National Trust
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Группа австралийских исследователей во главе с Дэмиеном Финчем из Университета Мельбурна использовала для датировки рисунков в округе Кимберли остатки гнезд грязевых ос, построенных насекомыми на поверхности скал. Они содержали частицы угля от сгоревшей травы. Органика перекрыла слои наскальных рисунков.

Ученые проанализировали 27 остатков гнезд из восьми доисторических скальных укрытий, получив радиоуглеродные даты для 16 изображений. Оказалось, что они появились на скалах Кимберли в период приблизительно от 17 до 13 тысяч лет назад.

На самом древнем рисунке изображен кенгуру размером около двух метров, нанесенный охристым пигментом на одном из скальных навесов. Возраст изображения ученые установили, датировав три вышележащих осиных гнезда.

Полученные даты помогают реконструировать среду, в которой жили создатели самой ранней наскальной живописи Кимберли. Период, когда в изображениях доминировали животные с нерегулярным заполнением контуров, соответствует окончанию последней ледниковой эпохи. Тогда уровень океана был в этом месте на 106 метров ниже и скальное укрытие с рисунком кенгуру отстояло от побережья на 300 километров дальше, чем в наши дни.

Вероятно, распространение антропоморфных мотивов в искусстве постледниковой эпохи связано с появлением территориальных проблем у местного населения. Исследователи считают, что на территории Австралии существуют памятники наскальной живописи значительно более древние рисунка кенгуру из Кимберли.

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