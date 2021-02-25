В мире
25.02.2021 18:39

Госсекретарь Совбеза Беларуси и посол России обсудили тему международной безопасности

Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
БЕЛТА

Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщили в Госсекретариате Совета Безопасности.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"На встрече были обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также перспективная повестка взаимодействия в сфере международной безопасности", - отметили в ведомстве.

Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере обороны и правоохранительной деятельности.

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