Госсекретарь Совбеза Беларуси и посол России обсудили тему международной безопасности

Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщили в Госсекретариате Совета Безопасности.

"На встрече были обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также перспективная повестка взаимодействия в сфере международной безопасности", - отметили в ведомстве.

Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере обороны и правоохранительной деятельности.