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25.02.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Государственными грантами воспользовалось 278 ИТ-компаний

Текст: Ирина Алпатова

Победителями грантовых программ Минцифры стали 278 ИТ-проектов на сумму более 4,5 млрд рублей, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию. Текущий портфель кредитных соглашений на внедрение отечественных ИТ-решений в компаниях достиг 35 млрд рублей.

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Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли утвердят в марте

Совместно с госкомпаниями-лидерами Минцифры запустило значимые проекты по созданию квантового компьютера (Росатом) и квантовых линий связи (РЖД), сетей связи 5G (Ростех, Ростелеком), сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.

"В рамках проекта Минцифры удалось достичь ощутимых результатов в разработке и предоставлении мер поддержки, важных как для развития ИТ-отрасли, так и для цифровой трансформации бизнеса", - заявил Чернышенко.

Замминистра Олег Пак доложил о результатах федерального проекта "Цифровое государственное управление".

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Минцифры обсуждает с Почтой России софинансирование ИТ-образования

"Число зарегистрированных пользователей ЕПГУ в настоящее время превышает 130 млн человек, за год прирост составил 29 млн человек. На портале за 2020 год было введено более 40 новых государственных услуг и запущено несколько суперсервисов. В частности, в пяти пилотных регионах действует "Оформление европротокола онлайн", а функционал суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" значительно расширен", - отметил Пак.

Прирост бюджетных мест по ИТ-специальностям с 49,5 тысячи до 62 тысяч в год стал результатом федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", сообщил замглавы Минцифры Евгений Кисляков.

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