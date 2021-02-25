Худобин сыграл на "ноль", отразив 43 броска

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин стал героем матча против "Флориды". Он отразил все 43 броска по своим воротам и помог команде победить со счетом 3:0.

Худобин еще в прошлом сезоне стал основным голкипером команды после травмы Бена Бишопа и помог "Далласу" дойти до финала плей-офф, где его клуб уступил "молниям" из Тампы. И в этом сезоне российский голкипер продолжает творить настоящие чудеса.

Лучшим примером этому стал матч против "Флоридлы". Благодаря голам Йона Клингберга, Эсы Линделля и Йоэля Кивиранты "звезды" победили 3:0. Но главным героем стал именно Худобин, который сумел парировать все 43 броска по своим воротам, порой показывая настоящие чудеса акробатики.

Anton Khudobin stopped all 4️⃣3️⃣ shots against for the @pepsi shutout! pic.twitter.com/l33dmuIkYe — NHL (@NHL) February 25, 2021

"В моей карьере были как хорошие игры, так и плохие. Возможно, это один из лучших матчей. Стараюсь не думать об этом, а просто наслаждаюсь победой", - скромно сказал Худобин после матча.

Для россиянина этот "сухой" матч стал вторым в сезоне. И во второй раз в карьере он сыграл на "ноль" отражая не менее 40 бросков по своим воротам. После победы на комплименты в адрес россиянина не скупился и главный тренер "Далласа" Рик Боунесс.

"Антон сыграл здорово второй матч подряд. Когда команде нужны сейвы, Худобин делает их", - сказал наставник "Старз".