Игоря Акинфеева изолировали от команды после появления признаков ОРВИ

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев после кубкового матча против "СКА-Хабаровска" почувствовал недомогание и с симптомами ОРВИ был изолирован от команды.

Вратарь находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования, говорится в сообщении на сайте команды.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у Акинфеева и защитника Игоря Дивеева диагностирован коронавирус. Пока эта информация не получила официального подтверждения.

В тоже время стало известно, что ЦСКА отозвал из аренды другого вратаря Илью Помазуна, выступавшего за "Урал".

"ЦСКА отозвал Помазуна, потому что у них заболел основной вратарь Игорь Акинфеев. В контракте было прописано, что они в любое трансферное окно могут забрать своего футболиста. Они этим и воспользовались, так как случилась беда", - сказал президент "Урала" Григорий Иванов РИА Новости.