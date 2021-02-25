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25.02.2021 17:50
Рубрика: Общество

Исследование: Риск заразиться COVID-19 зимой выше, чем летом

Текст: Ольга Орлова
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Группа американских ученых провела исследование зависимости распространения COVID-19 от сезона.

Фото: iStock
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По эпидемии гриппа и других простудных вирусных инфекций известно, что пики заболеваемости ими приходятся на сухие холодные месяцы, тогда как в жаркую и влажную погоду их распространение падает. Основываясь на этом, ученые предположили, что температура окружающей среды влияет и на распространение SARS-CoV-2.

Они сравнили ежедневные показатели температуры и число случаев заражения COVID-19 в 50 странах начиная с 22 января по 6 апреля 2020 года.

Результаты исследования были опубликованы в издании PLOS One. Они показали, что при повышении температуры воздуха, даже на полградуса, число инфицированных сразу уменьшалось, а, соответственно, при понижении градуса - увеличивалось.

"В летние месяцы распространение COVID-19 замедляется так же, как это происходит с другими сезонными респираторными инфекциями", - пишут ученые, отмечая при этом поправку на то, что исследования проводились в начале прошлого года, когда еще не были введены ограничительные меры. Сегодня влияние температуры на скорость передачи инфекции изменилось благодаря самоизоляции и ношению масок, так что на распространение COVID-19 влияет теперь комбинация всех этих факторов.

Данное исследование ценно для дальнейшей борьбы с коронавирусной инфекцией и организацией сезонных мер по его профилактике.

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