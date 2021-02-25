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Рубрика: В мире

Кабмин Чехии попросит парламент продлить в стране режим ЧС

Фото: AP Photo/Petr David Josek Фото: AP Photo/Petr David Josek
Фото: AP Photo/Petr David Josek

Правительство Чехии обратится к депутатам парламента с просьбой о продлении до 31 марта режима чрезвычайной ситуации. Это связано со сложной эпидобстановкой по коронавирусу, рассказал первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

Фото: REUTERS
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"Растет число тяжелобольных коронавирусом, а также число умерших, - приводит РИА Новости пояснения Гамачека. - Обратиться к парламенту правительство намерено не позднее субботы. В ближайшие время также будет объявлено о дополнительных мерах по борьбе с заболеваемостью".

За последние сутки в Чехии прибавилось свыше 15 тысяч (15,6 тыс.) новых пациентов с COVID-19, это второй крупнейший показатель в этом году после шестого января. Новый максимум зарегистрирован и по числу тяжелобольных - почти 1,4 тысячи человек, всего в стране больны 127,2 тысячи человек. Также сообщается о выявлении пациентов с мутирующими формами коронавируса.

Напомним, действующий в республике с октября прошлого года режим ЧС, до минимума ограничивает общественную жизнь. Открытыми остаются только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки. С 21:00 до 5:00 утра в Чехии действует комендантский час.

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