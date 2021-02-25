Кабмин: Обратный акциз привлечет в нефтепереработку 1 трлн инвестиций

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил форму и правила заключения инвестиционных соглашений между Министерством энергетики и нефтеперерабатывающими компаниями для стимулирования инвестиций в отрасль.

В октябре прошлого года в Налоговый кодекс включили дополнительный инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефтяное сырье. Для его получения инвестиции в строительство установок глубокой переработки нефти должны к 2026 году превысить 50 миллиардов рублей.

В правительстве ожидают, что в следующие 6-10 лет обратный акциз позволит привлечь около одного триллиона рублей в строительство около 30 установок глубокой переработки нефти.