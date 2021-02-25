Правительство выделит почти 8 млрд рублей на программу поддержки бизнеса

На новую программу льготного кредитования наиболее пострадавших отраслей экономики "ФОТ 3.0" правительство выделит в 2021 году около 7,8 миллиарда рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Благодаря этой поддержке предпринимателям будет проще взять кредит по низкой ставке - 3 процента, - напомнил он в ходе заседания. - Причем в течение первых шести месяцев можно будет не платить ни проценты, ни основную сумму долга".

Как и предыдущая, новая программа должна помочь бизнесу, который тяжелее других восстанавливается после пандемии коронавируса, подчеркнул премьер. К ним в том числе относятся компании из сфер общественного питания, культуры, спорта, развлечений. "Потенциально такой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей", - сказал Мишустин.