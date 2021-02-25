Капризов обновил еще один рекорд "Миннесоты"

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал два очка в победном матче своей команды против "Колорадо", обновив рекорд клуба.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Колорадо" принимал "Миннесоту". Гости открыли счет в первом периоде. В комбинации с участием Кирилла Капризова и Виктора Раска точку поставил Матc Цуккарелло.

Во втором периоде хозяева сравняли счет после броска Ти Джей Комфера, но этим только еще сильнее раззадорили соперника. До перерыва в воротах "лавин" побывали еще две шайбы. Отличились Зак Паризе и Маркус Фолиньо.

Начало третьего периода снова принесло удачу "Колорадо". Назим Кадри сократил отставание до минимума, но Райан Хартман с передачи Капризова, а затем и Нико Штурм, оформивший дубль, сняли все вопросы о победителе - 6:2.

23-летний россиянин в этой встрече установил уникальное достижение. Никому из новичков "Миннесоты" ранее не удавалось набирать более одного очка в трех матчах подряд. Всего на счету Капризова - 15 очков. Он забросил 4 шайбы и 11 раз ассистировал партнерам.