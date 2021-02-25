Каждое четвертое преступление в РФ совершается с помощью гаджетов и Сети

Полицейские проанализировали данные по преступности за январь текущего года. В целом ситуация позитивная - по сравнению с январем прошлого года число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 6,6%. Если брать конкретные виды преступлений, то гораздо реже в России стали, к примеру, похищать автомобили. По показателю "кража транспортных средств" - снижение показателей на 46,8%.

Кроме того, по итогам января 2021 года, отмечается сокращение числа разбоев на 17,8%, грабежей - на 28,7%, краж - на 10,4%, в том числе квартирных - на 30,9%. Меньше зафиксировано и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 12,4%.

"Статистика показывает, что профилактическая работа подразделений МВД России приносит результаты", - отметили в полицейском ведомстве.

Позитивная динамика зафиксирована и по подростковой преступности. По данным МВД, в январе 2021 года на 19,3% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Кроме того, на 5,5% меньше зафиксировано "уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения". На 12,2% меньше было совершено преступлений "в состоянии наркотического опьянения".

В МВД отметили, что сохранилась в начале года и тенденция к повышению уровня безопасности в общественных местах. Так, на 18,1% сократилось число уличных преступлений. "В парках, скверах и на улицах населенных пунктов зарегистрировано на 43,5% меньше грабежей, на 26,4% - краж, на 17,7% - разбойных нападений", - подсчитали полицейские.

Меньше преступлений стали совершать и в транспорте. Количество тяжких и особо тяжких незаконных деяний сократилось там на 2,9%.

Что касается так называемой "бытовухи", то здесь тоже фиксируются улучшения. "По итогам первого месяца 2021 года на 3,9% уменьшилось число преступлений в семейно-бытовой сфере", - сообщили в МВД.

Ложкой дегтя - и это уже становится негласной традицией - стали показатели по IT-преступности. Она стабильно растет. "В отчетном периоде их зарегистрировано на 32,2% больше, чем в январе прошлого года. В том числе с использованием интернета - на 51,3%, и при помощи средств мобильной связи - на 39%", - говорится в свежей криминальной статистике.

Более того, теперь каждое четвертое преступление в стране совершается с помощью гаджетов и интернета. "Если в январе 2020 года удельный вес преступлений в сфере высоких технологий составлял 17,7%, то в первом месяце текущего года он увеличился до 25%", - заявили в МВД России.

По этой же причине фиксируется и небольшой рост общего количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений - на 2,4%. "Рост обусловлен тем, что значительная часть криминальных деяний совершается с применением IT-технологий", - пояснили в МВД.