Каждое четвертое преступление в РФ совершается с помощью гаджетов и Сети

Новости

Прошла презентация базы данных жертв польских повстанцев 19:59
В ОНК подтвердили, что Навальный этапирован в колонию 19:55
Студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане 19:50
В Болгарии предложили вручить Алле Пугачевой премиальные 150 евро 19:36
Мясникович и Рогозин обсудили вопросы кооперации в космической деятельности 19:33
Государственными грантами воспользовалось 278 ИТ-компаний 19:30
Росстат: Средние розничные цены на бензин в январе выросли на 1% 19:01
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Лука" 18:55
ЦБ установил факты манипулирования акциями "Газпрома" и Сбербанка 18:51
Один из создателей "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от COVID 18:46
Суд на Украине заблокировал более 400 сайтов 18:45
Лидерами по деструктивному контенту правозащитники назвали Twitter и Facebook 18:30
Жителям Подмосковья порекомендовали не ходить под крышами и козырьками 18:13
На Кубе началось массовое производство второй вакцины от COVID-19 17:53
Пассажирские авиаперевозки выросли в январе 17:38
Объявлена дата выхода сериала "Вампиры средней полосы" 17:31
"Спартак" не продаст Бакаева в "Динамо" 17:30
Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в конце зимы и начале весны 17:24
Четверть доходов ВШЭ направят на поддержку студентов 17:20
Вышел русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера 17:16
Пашинян призвал все политические силы Армении к диалогу 17:14
На строительство дорог дополнительно выделено 100 млрд рублей 17:12
Гнезда ос помогли увидеть древнейший рисунок кенгуру 17:12
Синоптики пообещали москвичам "метеорологические качели" 17:11
Сергей Шойгу провел переговоры с главой минобороны Киргизии 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
25.02.2021 20:00
Рубрика: Происшествия

Каждое четвертое преступление в РФ совершается с помощью гаджетов и Сети

Текст: Иван Петров
Полицейские проанализировали данные по преступности за январь текущего года. В целом ситуация позитивная - по сравнению с январем прошлого года число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 6,6%. Если брать конкретные виды преступлений, то гораздо реже в России стали, к примеру, похищать автомобили. По показателю "кража транспортных средств" - снижение показателей на 46,8%.

Кроме того, по итогам января 2021 года, отмечается сокращение числа разбоев на 17,8%, грабежей - на 28,7%, краж - на 10,4%, в том числе квартирных - на 30,9%. Меньше зафиксировано и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 12,4%.

Генпрокуратура назвала число террористических преступлений в 2020 году

"Статистика показывает, что профилактическая работа подразделений МВД России приносит результаты", - отметили в полицейском ведомстве.

Позитивная динамика зафиксирована и по подростковой преступности. По данным МВД, в январе 2021 года на 19,3% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Кроме того, на 5,5% меньше зафиксировано "уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения". На 12,2% меньше было совершено преступлений "в состоянии наркотического опьянения".

В МВД отметили, что сохранилась в начале года и тенденция к повышению уровня безопасности в общественных местах. Так, на 18,1% сократилось число уличных преступлений. "В парках, скверах и на улицах населенных пунктов зарегистрировано на 43,5% меньше грабежей, на 26,4% - краж, на 17,7% - разбойных нападений", - подсчитали полицейские.

Меньше преступлений стали совершать и в транспорте. Количество тяжких и особо тяжких незаконных деяний сократилось там на 2,9%.

Что касается так называемой "бытовухи", то здесь тоже фиксируются улучшения. "По итогам первого месяца 2021 года на 3,9% уменьшилось число преступлений в семейно-бытовой сфере", - сообщили в МВД.

Фото: iStock
Названы регионы с самым быстрым ростом числа киберпреступлений

Ложкой дегтя - и это уже становится негласной традицией - стали показатели по IT-преступности. Она стабильно растет. "В отчетном периоде их зарегистрировано на 32,2% больше, чем в январе прошлого года. В том числе с использованием интернета - на 51,3%, и при помощи средств мобильной связи - на 39%", - говорится в свежей криминальной статистике.

Более того, теперь каждое четвертое преступление в стране совершается с помощью гаджетов и интернета. "Если в январе 2020 года удельный вес преступлений в сфере высоких технологий составлял 17,7%, то в первом месяце текущего года он увеличился до 25%", - заявили в МВД России.

По этой же причине фиксируется и небольшой рост общего количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений - на 2,4%. "Рост обусловлен тем, что значительная часть криминальных деяний совершается с применением IT-технологий", - пояснили в МВД.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Правительство МВД

Главное сегодня

Правительство отложило введение новых правил техосмотра
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов
Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе
В ГД внесен проект об отмене ограничений для инвалидов на получение пособий
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона