Китай заявил о полной победе над нищетой

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о полной победе в борьбе страны с нищетой. По его словам, 98,99 миллиона жителей сельской местности "переступили черту нищеты". Из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тысяч деревень. Также товарищ Си отметил, что за последние восемь лет Китай инвестировал в борьбу с бедностью порядка 1,6 триллиона юаней (около 246 миллиардов долларов).

Тунг Чунг - наглядный пример прогресса КНР в борьбе с нищетой. В 1993 году (фото сверху) это была бедная рыбацкая деревушка, а сейчас (фото снизу) - современный район с инфраструктурой. Фото: GettyImages/ EPA

Ранее руководство КНР поставило цель искоренить абсолютную бедность в 2020 году, и, несмотря на пандемию коронавируса, добилось этого. Последним регионом КНР, который покончил с абсолютной нищетой, стала горная провинция Гуйчжоу на юге страны - в ноябре 2020 года там "вывели из нищеты последние 20 уездов".

При этом в Китае выражение "вывести из нищеты" имеет в каждом из регионов свой смысл. Так, по данным Министерства гражданской администрации КНР, прожиточный минимум в сельских районах КНР в 2020 году составил около 896 долларов в год на человека. Но, как отмечает российский эксперт Юрий Тавровский, порог крайней бедности или нищеты в Китае определяется самостоятельно каждой провинцией.

Например, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе население по уровню достатка разделено на четыре цвета. Зеленый означает, что годовой доход семьи свыше 700 долларов считается нормальным. Следующий - желтый уровень с годовым доходом семьи 630-700 долларов, что, в принципе, приемлемо, хотя и недостаточно.

Однако настоящая бедность - это красный уровень с годовым доходом до 560 долларов.

Путь Китая к победе над нищетой оказался долгим и непростым. В конце 1970-х в нищете жили подавляющее большинство населения КНР, а еще в 1991 году доля крайне бедных людей, согласно данным Белой книги "Действия по ликвидации бедности и прогресс в сфере прав человека Китая", составляла 61 процент. Например, в середине - конце 1980-х приличным женихом считался обладатель "трех "О" - велосипеда, швейной машинки и очков.

Путь Китая к победе над нищетой оказался долгим и непростым

Известный российский востоковед, журналист "Российской газеты" Всеволод Овчинников писал: "В дореформенном Китае каждый четвертый житель находился в абсолютной бедности. Имея доход менее пяти долларов в месяц, он недоедал и ходил если не в лохмотьях, то в заплатках". Борьба с нищетой в Китае не означала прямой раздачи денег населению. Все программы предусматривали комплексный подход, основанный на тщательной оценке особенностей каждого региона, исходя из принципа, что нуждающимся надо давать удочку, а не рыбу. Так, средства из бюджета направлялись на развитие сельского хозяйства в регионах с преобладанием сельского населения, в том числе племен, живущих традиционным укладом. Стимулировались трудоустройство в городах дееспособных, но не имеющих возможности заработать в деревне крестьян. Большие средства вкладывались в окружающую среду, что позволило ввести в сельхозоборот засушливые земли. Эти и другие меры привели к результату - в Китае теперь нет нищеты. А впереди у КНР следующий этап - построение к 2030 году общества всеобщей зажиточности "фуюй".