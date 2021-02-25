Китай заявил о полной победе над нищетой

Новости

Прошла презентация базы данных жертв польских повстанцев 19:59
В ОНК подтвердили, что Навальный этапирован в колонию 19:55
Студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане 19:50
В Болгарии предложили вручить Алле Пугачевой премиальные 150 евро 19:36
Мясникович и Рогозин обсудили вопросы кооперации в космической деятельности 19:33
Государственными грантами воспользовалось 278 ИТ-компаний 19:30
Росстат: Средние розничные цены на бензин в январе выросли на 1% 19:01
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Лука" 18:55
ЦБ установил факты манипулирования акциями "Газпрома" и Сбербанка 18:51
Один из создателей "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от COVID 18:46
Суд на Украине заблокировал более 400 сайтов 18:45
Лидерами по деструктивному контенту правозащитники назвали Twitter и Facebook 18:30
Жителям Подмосковья порекомендовали не ходить под крышами и козырьками 18:13
На Кубе началось массовое производство второй вакцины от COVID-19 17:53
Пассажирские авиаперевозки выросли в январе 17:38
Объявлена дата выхода сериала "Вампиры средней полосы" 17:31
"Спартак" не продаст Бакаева в "Динамо" 17:30
Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в конце зимы и начале весны 17:24
Четверть доходов ВШЭ направят на поддержку студентов 17:20
Вышел русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера 17:16
Пашинян призвал все политические силы Армении к диалогу 17:14
На строительство дорог дополнительно выделено 100 млрд рублей 17:12
Гнезда ос помогли увидеть древнейший рисунок кенгуру 17:12
Синоптики пообещали москвичам "метеорологические качели" 17:11
Сергей Шойгу провел переговоры с главой минобороны Киргизии 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
25.02.2021 19:27
Рубрика: В мире

Никто не будет голодным

Китай заявил о полной победе над нищетой
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о полной победе в борьбе страны с нищетой. По его словам, 98,99 миллиона жителей сельской местности "переступили черту нищеты". Из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тысяч деревень. Также товарищ Си отметил, что за последние восемь лет Китай инвестировал в борьбу с бедностью порядка 1,6 триллиона юаней (около 246 миллиардов долларов).
Тунг Чунг - наглядный пример прогресса КНР в борьбе с нищетой. В 1993 году (фото сверху) это была бедная рыбацкая деревушка, а сейчас (фото снизу) - современный район с инфраструктурой. Фото: GettyImages/ EPA

Ранее руководство КНР поставило цель искоренить абсолютную бедность в 2020 году, и, несмотря на пандемию коронавируса, добилось этого. Последним регионом КНР, который покончил с абсолютной нищетой, стала горная провинция Гуйчжоу на юге страны - в ноябре 2020 года там "вывели из нищеты последние 20 уездов".

Фото: iStock
Как растет уровень жизни населения Китая

При этом в Китае выражение "вывести из нищеты" имеет в каждом из регионов свой смысл. Так, по данным Министерства гражданской администрации КНР, прожиточный минимум в сельских районах КНР в 2020 году составил около 896 долларов в год на человека. Но, как отмечает российский эксперт Юрий Тавровский, порог крайней бедности или нищеты в Китае определяется самостоятельно каждой провинцией.

Например, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе население по уровню достатка разделено на четыре цвета. Зеленый означает, что годовой доход семьи свыше 700 долларов считается нормальным. Следующий - желтый уровень с годовым доходом семьи 630-700 долларов, что, в принципе, приемлемо, хотя и недостаточно.

Однако настоящая бедность - это красный уровень с годовым доходом до 560 долларов.

Путь Китая к победе над нищетой оказался долгим и непростым. В конце 1970-х в нищете жили подавляющее большинство населения КНР, а еще в 1991 году доля крайне бедных людей, согласно данным Белой книги "Действия по ликвидации бедности и прогресс в сфере прав человека Китая", составляла 61 процент. Например, в середине - конце 1980-х приличным женихом считался обладатель "трех "О" - велосипеда, швейной машинки и очков.

Путь Китая к победе над нищетой оказался долгим и непростым

Известный российский востоковед, журналист "Российской газеты" Всеволод Овчинников писал: "В дореформенном Китае каждый четвертый житель находился в абсолютной бедности. Имея доход менее пяти долларов в месяц, он недоедал и ходил если не в лохмотьях, то в заплатках". Борьба с нищетой в Китае не означала прямой раздачи денег населению. Все программы предусматривали комплексный подход, основанный на тщательной оценке особенностей каждого региона, исходя из принципа, что нуждающимся надо давать удочку, а не рыбу. Так, средства из бюджета направлялись на развитие сельского хозяйства в регионах с преобладанием сельского населения, в том числе племен, живущих традиционным укладом. Стимулировались трудоустройство в городах дееспособных, но не имеющих возможности заработать в деревне крестьян. Большие средства вкладывались в окружающую среду, что позволило ввести в сельхозоборот засушливые земли. Эти и другие меры привели к результату - в Китае теперь нет нищеты. А впереди у КНР следующий этап - построение к 2030 году общества всеобщей зажиточности "фуюй".

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Правительство отложило введение новых правил техосмотра
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов
Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе
В ГД внесен проект об отмене ограничений для инвалидов на получение пособий
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами