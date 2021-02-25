Клебо выиграл лыжный спринт на чемпионате мира, Россия - без медалей

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл золото чемпионата мира в Оберстдорфе в классическом спринте. Россияне не попали в тройку.

В мужском финале за медали боролись сразу двое россиян - Александр Большунов и Сергей Устюгов. Им противостояли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо.

Уже со старта гонки норвежцы ринулись вперед и не уступали лидерство до самого финиша.

В итоге победу одержал Клебо, а остальные места на пьедестале заняли его соотечественники Эрик Валгес и Ховард Теугбель.

Большунов стал четвертым, отстав почти на 6 секунд. Устюгов пришел к финишу пятым.

Ранее в женском финале победила шведка Йонна Сундлинг. Серебро у норвежки Майкен Касперсен Фалла. Бронза досталась словенке Анамарии Лампич.