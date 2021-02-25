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25.02.2021,  
14:19
Текст:  Алексей Брусилов

Копию американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper показали в Иране

В Иране впервые продемонстрирован прототип нового иранского ударного беспилотного летательного аппарата Kaman-22. Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, Kaman переводится как "Лук".
Kaman-22. Фото: PERSIAN_REPORT / youtube.com Kaman-22. Фото: PERSIAN_REPORT / youtube.com
Kaman-22. Фото: PERSIAN_REPORT / youtube.com

"Крылатая машина предназначена для военно-воздушных сил Исламской республики. В материалах, появившихся в социальных сетях, сообщается, что этот беспилотник, находясь в воздухе целые сутки, способен пролетать до 3000 км. Масса боевой нагрузки - до 300 кг.

На обнародованных фотографиях видны четыре управляемые бомбы, имеющие обозначение Sadid, и два новых управляемых планирующих боеприпаса, внешне похожие на уже известные бомбы Balaban. Однако, как можно понять, они меньшего калибра.

Под фюзеляжем БПЛА также закреплен подвесной контейнер со специальным радиоэлектронным оборудованием.

Некоторые источники называют Kaman-22 аналогом американского боевого дрона MQ-1 Predator, но на самом деле внешне он больше похож на более совершенный MQ-9 Reaper. Правда, иранский дрон более компактный.

Фото: wikimedia.org
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Необходимо учитывать, что был показан опытный образец, который в ходе испытаний может претерпеть ряд трансформаций и существенно измениться к началу серийного производства", - отметил Лямин.

В Иране традиционно уделяется большое внимание развитию беспилотников. В их создании учитывается как собственный опыт, полученный еще во время войны с Ираком, так и зарубежные разработки, например американские.

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