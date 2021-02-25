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25.02.2021 11:53
Рубрика: Власть

Косачев предложил запретить на международном уровне поддержку оппозиции из-за рубежа

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации начинает работу над текстом международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государства.

По мнению главы комитета СФ по международным делам Константина Косачева, есть несколько вариантов реакции на негативные события в другой стране и в этом списке можно провести четкую границу между уважением и нарушением суверенитета. В числе недопустимых действий он назвал поддержку политической оппозиции в другой стране. Она, по словам сенатора, должна попасть под запрет в будущей конвенции.

Фото: РИА Новости
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"Декларация ООН о недопущении вмешательства в дела других государств была разработана более 40 лет назад", - отметил Косачев, открывая слушания по проекту конвенции​​​. Отправной точкой для подготовки документа, по его мнению, должен стать устав ООН.

В будущей конвенции, считает Косачев, надо четко и с учетом нынешних реалий прописать, что является вмешательством, а что не нарушает суверенитет государства.

Так, в числе допустимых действий он назвал:

  • - публичное несогласие и демонстрацию собственного примера решения проблемы;
  • - критические заявления официальных лиц;
  • - приостановку двустороннего сотрудничества по государственной линии;
  • - введение санкций в отношении своих участников коммерческого сотрудничества;
  • - принижение уровня дипотношений;
  • - разрыв дипотношений.

"Дальше идет то, что, с моей точки зрения, уже непозволительно, что оказывается нарушением суверенитета и, соответственно, должно быть по идее запрещено, в том числе - в рамках подготавливаемой нами концепции", - заявил Косачев и перечислил следующие действия:

  • - поддержка НПО и СМИ с целью разогрева протестных настроений;
  • - поддержка политической оппозиции;
  • - политические и экономические санкции против граждан и бизнеса другой страны;
  • - требования отставки иностранного лидера;
  • - поддержка вооруженной оппозиции;
  • - военная интервенция.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Если и когда такого рода подходы будут кодифицированы и получат согласие международного сообщества, у нас всегда будет возможность оценивать действия того или иного государства в конкретной ситуации", - считает Константин Косачев.

"Если мы хорошо поработаем и создадим концепцию конвенции, возможно, наша страна инициирует [ее] при поддержке достаточно большого числа других государств, которые становятся объектами внешнего вмешательства", - добавил он.

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