Косачев предложил запретить на международном уровне поддержку оппозиции из-за рубежа

Совет Федерации начинает работу над текстом международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государства.

По мнению главы комитета СФ по международным делам Константина Косачева, есть несколько вариантов реакции на негативные события в другой стране и в этом списке можно провести четкую границу между уважением и нарушением суверенитета. В числе недопустимых действий он назвал поддержку политической оппозиции в другой стране. Она, по словам сенатора, должна попасть под запрет в будущей конвенции.

"Декларация ООН о недопущении вмешательства в дела других государств была разработана более 40 лет назад", - отметил Косачев, открывая слушания по проекту конвенции​​​. Отправной точкой для подготовки документа, по его мнению, должен стать устав ООН.

В будущей конвенции, считает Косачев, надо четко и с учетом нынешних реалий прописать, что является вмешательством, а что не нарушает суверенитет государства.

Так, в числе допустимых действий он назвал:

- публичное несогласие и демонстрацию собственного примера решения проблемы;

- критические заявления официальных лиц;

- приостановку двустороннего сотрудничества по государственной линии;

- введение санкций в отношении своих участников коммерческого сотрудничества;

- принижение уровня дипотношений;

- разрыв дипотношений.

"Дальше идет то, что, с моей точки зрения, уже непозволительно, что оказывается нарушением суверенитета и, соответственно, должно быть по идее запрещено, в том числе - в рамках подготавливаемой нами концепции", - заявил Косачев и перечислил следующие действия:

- поддержка НПО и СМИ с целью разогрева протестных настроений;

- поддержка политической оппозиции;

- политические и экономические санкции против граждан и бизнеса другой страны;

- требования отставки иностранного лидера;

- поддержка вооруженной оппозиции;

- военная интервенция.

"Если и когда такого рода подходы будут кодифицированы и получат согласие международного сообщества, у нас всегда будет возможность оценивать действия того или иного государства в конкретной ситуации", - считает Константин Косачев.

"Если мы хорошо поработаем и создадим концепцию конвенции, возможно, наша страна инициирует [ее] при поддержке достаточно большого числа других государств, которые становятся объектами внешнего вмешательства", - добавил он.