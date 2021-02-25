Космонавты залатали третью трещину на МКС

Экипаж МКС временно заделал возможную трещину в корпусе российского модуля "Звезда", из которой, не исключено, уходит воздух, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

Сегодня космонавт Сергей Рыжиков с помощью микроскопа и дефектоскопа осмотрел возможную "трещину номер три" в промежуточной камере модуля "Звезда", находящуюся рядом со стыковочным узлом, - сообщает РИА Новости. "Где ты сейчас работал, на третью трещину ставим заплату", - цитирует агентство отрывок из переговоров Рыжикова со специалистом ЦУПа.

"Земля" также попросила космонавта после исследования микроскопом и дефектоскопом снова временно заклеить гибким диском из резины и алюминиевой фольги первую трещину, которая была обнаружена в октябре 2020 года. Позже Рыжиков доложил, что обе работы выполнены.

Первую трещину на следующей неделе планируется окончательно заделать. В частности, края трещины будут засверлены, чтобы не допустить ее увеличения.

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность. И даже на несколько дней специально изолировался в российском сегменте станции.

В январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьевич сказал в интервью телеканалу "Россия 24": "Пока мы нашли одну трещину и под подозрением у нас еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле очень мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать".

Он заявил, что данные еще об одном месте утечки воздуха на МКС нуждаются в проверке. "Есть уверенность по поводу одной небольшой трещинки. Что касается остальных мест, тут надо еще поработать, позаниматься, поисследовать". По словам специалиста, давление воздуха на МКС из-за утечки падает на 0,4 мм в сутки. Минимальная аварийная разгерметизация начинается с 0,5-1 мм рт. ст. падения за минуту.

Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.