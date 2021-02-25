Кто получит золотую медаль и аттестат с отличием в 2021 году

Минпросвещения опубликовало проекты приказов, которые определяют порядок выдачи аттестатов с отличием и медали "За особые успехи в учении" в 2021 году.

Напомним, в этом году те ребята, кто собирается поступать в вузы, сдают ЕГЭ. А те, кто не хочет поступать в вузы, сдают государственный выпускной экзамен.

- Медаль "За особые успехи в учении" вручается лицам, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам и получившим в случае прохождения ЕГЭ - не менее 70 баллов русскому языку и количество баллов не ниже минимального по всем учебным предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ , - говорится в документе. - В случае прохождения выпускником государственного выпускного экзамена - отметки 5 баллов по предметам "Русский язык" и "Математика".

Такое же условие стоит и для получения аттестата с отличием.