Лавров обсудил ситуацию в Ереване с главой МИД Армении

В четверг, 25 февраля, глава российского МИД Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян поговорили по телефону. На Смоленской площади подтвердили, что министры обсудили последнее развитие событий в Армении. Со своей стороны, Лавров назвал ситуацию "внутренним делом" республики и выразил надежду, что она будет урегулирована мирным путем.

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян уволил начальника Генштаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна, который ранее вместе с еще 40 высокопоставленными военными, со своей стороны, потребовал отставки главы правительства. Пашинян назвал эту петицию офицеров "попыткой государственного переворота" и лично вышел на площадь Республики, откуда выступил с обращением как к своим сторонникам, так и к критикам.

Противостояние между военной элитой и главой исполнительной власти в Армении вышло на новый виток после того, как Пашинян посоветовал президенту Армену Саркисяну уволить первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Как сообщали местные СМИ, господин Хачатрян усомнился в словах Пашиняна о том, будто на балансе Вооруженных сил страны стоят неисправные ракетные комплексы "Искандер". Как бы то ни было, Никол Пашинян настаивает, что ситуация в стране находится под контролем и нет никакой угрозы для гражданского столкновения.