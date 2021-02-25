О том, какой памятник должен стоять на Лубянке, "РГ" рассказывает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

- Сейчас уже идет голосование, москвичи выбирают между Дзержинским и Невским. В этой ситуации выбор мне кажется, совершенно очевидным.

Для верующего человека все понятно, но и для неверующего, мне кажется, ясно, что на Лубянке - по совершенно понятным причинам - уже не должен стоять памятник Феликсу Дзержинскому.

А святой благоверный князь Александр Невский как человек, сыгравший большую роль в истории страны и к тому же причисленный Русской церковью к лику святых, конечно же, памятника заслуживает.

Меня спрашивали на днях, а не в той ли мы ситуации, когда имя исторического деятеля становится разменной монетой в идеологической борьбе? Ну, может, кто-то так и думает, но меня это не смущает, потому что - повторю - Александр Невский памятник заслужил, кто бы как ни относился к нему или к переживаемому нами моменту. Я понимаю, как по-разному воспринимают граждане страны и жители столицы памятник святому князю Владимиру. Даже те, кому нравится поставленный ему в Москве памятник, все равно относятся к нему по-разному. Я в честь князя Владимира крещен, и у меня к нему есть личное отношение, как у большинства крещеных в его честь. Но разность наших восприятий не отменяет некого объективного значения князя Владимира в истории нашей страны. И символического и исторического значения для жизни страны того выбора, что он сделал. В ситуации с Александром Невским - то же самое. Человек, живший в сложнейший исторический период, и принявший в тяжелейшей ситуации мудрейшие решения по поиску и нахождению места России между Западом и Востоком, фактически спасший страну благодаря своим исключительным как дипломатическим, так и военным талантам. Он был государственным человеком, и, безусловно, заслуживает долгой памяти и памятника.

Он был государственным человеком, и, безусловно, заслуживает долгой памяти и памятника

Ну а что касается Феликса Эдмундовича, я все-таки очень надеюсь, что мы эту страницу нашей истории перелистнули...