Новости

Зеленский созвал заседание СНБО для принятия "оперативных решений" 00:27
Рогозин пригласил делегацию НАСА на пилотируемый пуск с Байконура 00:25
Евросоюз планирует за 3 месяца согласовать все вопросы о ковид-сертификатах 25.02.2021
Кадыров рассказал о роли Путина в спецоперации против террористов 25.02.2021
ВОЗ выступила против ковид-паспортов для путешественников 25.02.2021
Евросоюз продлил санкции против Беларуси на один год 25.02.2021
Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве снижается 25.02.2021
Российские дипломаты выехали из КНДР на самодельной дрезине 25.02.2021
В Киеве начались обыски и аресты в офисе "Оппозиционной платформы" 25.02.2021
Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона человек 25.02.2021
Лыжник Большунов отказался общаться с журналистами после спринта на ЧМ 25.02.2021
В США возник дефицит лабораторных обезьян для испытания вакцин от COVID 25.02.2021
Прошла презентация базы данных жертв польских повстанцев 25.02.2021
В ОНК подтвердили, что Навальный этапирован в колонию 25.02.2021
Студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане 25.02.2021
В Болгарии предложили вручить Алле Пугачевой премиальные 150 евро 25.02.2021
Мясникович и Рогозин обсудили вопросы кооперации в космической деятельности 25.02.2021
Государственными грантами воспользовалось 278 ИТ-компаний 25.02.2021
Росстат: Средние розничные цены на бензин в январе выросли на 1% 25.02.2021
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Лука" 25.02.2021
ЦБ установил факты манипулирования акциями "Газпрома" и Сбербанка 25.02.2021
Один из создателей "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от COVID 25.02.2021
Суд на Украине заблокировал более 400 сайтов 25.02.2021
Лидерами по деструктивному контенту правозащитники назвали Twitter и Facebook 25.02.2021
Жителям Подмосковья порекомендовали не ходить под крышами и козырьками 25.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
25.02.2021 23:05
Рубрика: Культура

Князь с объективной точки зрения

На Лубянке должен стоять памятник Александру Невскому
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 41(8392)
О том, какой памятник должен стоять на Лубянке, "РГ" рассказывает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

- Сейчас уже идет голосование, москвичи выбирают между Дзержинским и Невским. В этой ситуации выбор мне кажется, совершенно очевидным.

Москвичи выберут, кому поставить памятник на Лубянской площади

Для верующего человека все понятно, но и для неверующего, мне кажется, ясно, что на Лубянке - по совершенно понятным причинам - уже не должен стоять памятник Феликсу Дзержинскому.

А святой благоверный князь Александр Невский как человек, сыгравший большую роль в истории страны и к тому же причисленный Русской церковью к лику святых, конечно же, памятника заслуживает.

Меня спрашивали на днях, а не в той ли мы ситуации, когда имя исторического деятеля становится разменной монетой в идеологической борьбе? Ну, может, кто-то так и думает, но меня это не смущает, потому что - повторю - Александр Невский памятник заслужил, кто бы как ни относился к нему или к переживаемому нами моменту. Я понимаю, как по-разному воспринимают граждане страны и жители столицы памятник святому князю Владимиру. Даже те, кому нравится поставленный ему в Москве памятник, все равно относятся к нему по-разному. Я в честь князя Владимира крещен, и у меня к нему есть личное отношение, как у большинства крещеных в его честь. Но разность наших восприятий не отменяет некого объективного значения князя Владимира в истории нашей страны. И символического и исторического значения для жизни страны того выбора, что он сделал. В ситуации с Александром Невским - то же самое. Человек, живший в сложнейший исторический период, и принявший в тяжелейшей ситуации мудрейшие решения по поиску и нахождению места России между Западом и Востоком, фактически спасший страну благодаря своим исключительным как дипломатическим, так и военным талантам. Он был государственным человеком, и, безусловно, заслуживает долгой памяти и памятника.

Он был государственным человеком, и, безусловно, заслуживает долгой памяти и памятника

Ну а что касается Феликса Эдмундовича, я все-таки очень надеюсь, что мы эту страницу нашей истории перелистнули...

Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Меркель заявила о согласии лидеров ЕС ввести сертификаты вакцинации
Собянин: Обязательные ограничения для людей старше 65 будут переведены в рекомендательные
Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе
Российские дипломаты выехали из КНДР на самодельной дрезине
Правительство отложило введение новых правил техосмотра
120 лет назад Льва Толстого "отлучили" от Церкви
Каким фестивалям нужна сегодня господдержка и почему