Лицам без гражданства выдадут временные удостоверения

Проживающим в России лицам без гражданства выдадут новый документ - временные удостоверения личности, срок действия которых до 10 лет.

Закон, прописывающий процедуру выдачи удостоверений, публикует "Российская газета".

По данным МВД России, в нашей стране на данный момент находится более 5 тысяч лиц с неурегулированным правовым статусом и не имеющих документа, удостоверяющего личность.

Становятся такими лицами, к примеру, освобожденные из колоний иностранцы, которых не удалось депортировать ввиду отсутствия у них хоть какого-то гражданства.

Есть и бывшие граждане СССР, которые приехали жить в Россию из бывших советских республик после 1 ноября 2002 года, но так и не приобрели гражданства.

Вскоре им станут выдавать специальный документ - временное удостоверение личности лица без гражданства. С ним они смогут официально трудоустроиться.

Обновлять такой документ нужно будет ежегодно. И приходить для этого в орган полиции лично. В случае же получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране такое удостоверение будет аннулировано.

И его обладатель должен будет покинуть нашу страну в течение 15 дней.

При этом человеку могут аннулировать или не выдать временное удостоверение, если будет установлен факт сообщения ложных сведений или предоставления ложных документов.