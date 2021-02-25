Лидерами по деструктивному контенту правозащитники назвали Twitter и Facebook

В Общественной палате России и Совете по развитию гражданского общества и правам человека составили антирейтинг социальных сетей. Американские социальные сети Facebook и Twitter возглавили антирейтинг интернет-площадок по наличию деструктивного контента, нарушающего российские законы. Об этом в Общественной палате России заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, противоправный контент был выявлен на всех интернет-площадках без исключения, как у иностранных, так и у российских ресурсов.

Антирейтинг деструктивных соцсетей выглядит так:

1. Twitter;

2. Facebook;

3. YouTube;

4. Instagram;

5. TikTok;

6. ВКонтакте;

7. Одноклассники.

Как сообщила Екатерина Мизулина, при составлении рейтинга учитывалось количество противоправного контента, а именно то, сколько неудаленных постов подобного содержания там до сих пор есть. Также учли наличие или отсутствие у социальной сети российской площадки, готовность реагировать на жалобы регулятора и идти на контакт.

С 1 февраля 2021 года социальные сети обязаны по распоряжению Роспотребнадзора самостоятельно выявлять опасный, деструктивный и запрещенный в России контент. Кроме того, им следует удалять или блокировать его. Однако не все интернет-площадки, как выясняется, выполняют это распоряжение.