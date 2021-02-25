Меркель заявила о согласии лидеров ЕС ввести сертификаты вакцинации

Лидеры стран Европейского союза сошлись во мнении о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации.

Об этом, комментируя итоги первого дня виртуального саммита ЕС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое", - приводит ее слова РИА Новости.

Меркель добавила, что за одобрением должны последовать шаги по реализации этого предложения. В Германии решение о разработке национального сертификата уже принято, сообщила она.