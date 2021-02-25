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25.02.2021 14:51
Рубрика: Спорт

Лыжники Большунов, Устюгов и Ретивых вышли в полуфинал спринта на ЧМ

Текст: Максим Домчев
Три российских лыжника пробились в полуфинал в спринте на чемпионате мира.
Фото: EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND Фото: EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Фото: EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

Вслед за женщинами четвертьфинальные забеги прошли у мужчин. И тут надежды на медали пока сохраняются.

Фото: AP Photo/David Zalubowski
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Лидер российской команды Александр Большунов в своем четвертьфинале показал лучший результат и уверенно вышел в полуфинал. Победил в своем забеге и Глеб Ретивых. Устюгов прошел дальше, став вторым.

Завершил выступления четвертый россиянин Александр Терентьев.

Определились составы полуфиналов. Соперниками Большунова стали Йоханнес Клэбо (Норвегия), Александр Большунов (Россия), Эмиль Иверсен (Норвегия), Эрик Вальнес (Норвегия), Оскар Свенссон (Швеция), Жовиан Хедигер (Швейцария).

Ретивых и Устюгов поспорят за выход в финал с Ховардом Теугбелем (Норвегия), Федерико Пеллегрино (Италия), Ришаром Жуве (Франция) и Полом Голбергом (Норвегия).

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