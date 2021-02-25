Мясников предсказал COVID-19 судьбу "испанки"

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мутации - естественное состояния для вирусов, в том числе и для коронавируса SARS-CoV-2.

"Хорошая новость - коронавирус далеко не самый охотно мутирующий вирус. Но, тем не менее, он мутировал, мутирует и будет мутировать. Слава Богу, современные вакцины пока покрывают все эти мутации (антитела нейтрализуют белковый "шип" вируса целиком, а не отдельные его компоненты, часто подвергающиеся мутациям)", - написал он в своем Telegram.

Мясников добавил, что мутации вируса происходят постоянно. При этом в случае с COVID-19 врачи отмечают снижение не только общей смертности (по данным ВОЗ - на 20%), но и числа смертей тяжелых больных.

"Была "испанка", был "гонконгский грипп", однако сегодня грипп особо никого не пугает (зря, кстати). КОВИД ждет такая же эволюция, как в реалии, так и в нашем восприятии. Теперь это часть нашего бытия, и, конечно, станут привычными регулярные вакцинации", - отметил Мясников.