Мясникович и Рогозин обсудили вопросы кооперации в космической деятельности

В госкорпорации "Роскосмос" 25 февраля состоялась рабочая встреча председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича и генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы перехода к новому этапу интеграции и сотрудничества в области космической деятельности в рамках Евразийского экономического союза в контексте Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Как отметил Михаил Мясникович, пока в ЕАЭС есть одна интеграционная программа, и она космическая - Межгоспрограмма по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. С ней связаны очень большие надежды.

В свою очередь Дмитрий Рогозин подчеркнул, что для стран ЕАЭС сотрудничество в космической сфере имеет особое значение.

"Мы убеждены, что соединить наше огромное евразийское пространство можно только через космос", - заметил глава "Роскосмоса".

Председатель Коллегии ЕЭК и глава "Роскосмоса" обсудили вопросы реализации Межгоспрограммы, в том числе инструменты ее финансирования, концептуальное и информационное сопровождение, создание организационной структуры. Достигнута договоренность об активизации работы по ряду направлений в целях скорейшего начала практической реализации.

Стороны подтвердили убежденность в том, что результаты космической деятельности, полученные в рамках Межгосударственной программы, будут активно использоваться странами Союза как инструменты ускоренного социально-экономического и инновационного развития в целях перехода к экономике, основанной на современных научных знаниях и передовых цифровых технологиях.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено перспективным проектам. Имеются в виду такие проекты, как создание и использование сопряженных национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, применение спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других спутниковых навигационных систем, проведение совместных научных космических исследований, внедрение космических технологий и результатов космической деятельности в различные сферы экономики государств - членов ЕАЭС. Данные направления работы могут быть востребованы в таких важных сферах, как, например, транспортно-логистическая связанность и развитие инфраструктуры в ЕАЭС, прослеживаемость товаров и обеспечение их беспрепятственного перемещения в Союзе.

В заключение Михаил Мясникович и Дмитрий Рогозин отметили, что принятые в ходе встречи решения будут способствовать повышению эффективности взаимодействия государств ЕАЭС в области космической деятельности.