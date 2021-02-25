Михаил Мишустин отложил введение новых правил техосмотра

Новый порядок технического осмотра автомобилей решением премьер-министра Михаила Мишустина перенесен на осень.

Подготовленные правила ТО должны были заработать с 1 марта. Предполагалась целая серия новаций - введение электронных диагностических карт, фотофиксации процесса, ряда других процедур, влияющих на работу станций техосмотра, подчеркнул глава правительства вчера, открывая заседание кабмина. "Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, - считает Мишустин. - Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей". "Считаю, мы не должны это допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября", - заявил Мишустин.

Нужно сделать все, чтобы с 1 октября система ТО заработала без сбоев

Осенью новая система должна заработать без сбоев, указал премьер. Ответственным ведомствам предстоит еще раз оценить все процедуры и их техническую реализацию. "Никаких неудобств для граждан быть не должно, - предупредил глава кабмина. - В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески".

Ответственность при работе с сильными обезболивающими нужно смягчить

По поручению президента такое же отношение проявлено к медицинскому персоналу, работающему с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. Для них смягчат ответственность, установленную статьей 228.2 Уголовного кодекса за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. "Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией", - сообщил Михаил Мишустин, комментируя подготовленные поправки. Когда речь идет о спасении людей, ситуации бывают разные, подчеркнул премьер. Случалось, что врачи, помогая пациентам, получали наказание за формальные нарушения процедур. "Безусловно, надо очень внимательно следить за тем, как используются такие сильные препараты, но и чрезмерное наказание за непредумышленные ошибки недопустимо, - уверен Мишустин. - Нужно создавать условия для врачей, чтобы они могли спокойно работать".

Почти 8 млрд рублей на поддержку бизнеса

На одобрение министрам также представили проект распоряжения о финансировании новой программы льготного кредитования наиболее пострадавших отраслей экономики "ФОТ 3.0". Из резервного фонда правительства предлагается выделить 7,8 миллиарда рублей. "Благодаря этой поддержке предпринимателям будет проще взять кредит по низкой ставке - три процента, - отметил Михаил Мишустин. - Причем в течение первых шести месяцев можно будет не платить ни проценты, ни основную сумму долга".

Как и предыдущая, новая программа должна помочь бизнесу, который тяжелее других восстанавливается после пандемии коронавируса, подчеркнул премьер. К ним в том числе относятся компании из сфер общественного питания, культуры, спорта, развлечений. "Потенциально такой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей", - сказал председатель правительства.

"Кредиты, конечно, не списываемые в данном случае, но кредиты, которые пойдут на восстановление деятельности, на поддержание занятости для тех компаний, которые участвовали в программе "ФОТ 2.0" и работают в отраслях, которые не восстановились", - пояснил министр экономического развития Максим Решетников. Он рассчитывает, что первые заявки бизнес сможет подать уже 9 марта. Их прием продлится до 1 июля.

"Спутнику" снизят предельную отпускную цену

Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V", теперь она составляет 866 руб. 81 коп. за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость).

Вакцина "Спутник V" широко применяется для массовой вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции и включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, в связи с чем цена на нее контролируется государством. "Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объемов ее производства в целях массовой вакцинации населения России", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Как уточнил глава минпромторга, цена является единой для всех производственных площадок. "По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации", - сказал Денис Мантуров. Вопросы производства, ценообразования, а также доставки вакцины обсуждались на совещании, которое состоялось 20 февраля под руководством Михаила Мишустина.

"Необходимо четко отслеживать, чтобы порядок ценообразования был прозрачным, а стоимость препарата - обоснованной. Главная цель - не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям", - подчеркнул Михаил Мишустин.