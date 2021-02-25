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25.02.2021 19:33
Рубрика: Власть

Съехали на осень

Михаил Мишустин отложил введение новых правил техосмотра
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Новый порядок технического осмотра автомобилей решением премьер-министра Михаила Мишустина перенесен на осень.
Михаил Мишустин: В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески. Фото: РИА Новости

Подготовленные правила ТО должны были заработать с 1 марта. Предполагалась целая серия новаций - введение электронных диагностических карт, фотофиксации процесса, ряда других процедур, влияющих на работу станций техосмотра, подчеркнул глава правительства вчера, открывая заседание кабмина. "Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, - считает Мишустин. - Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей". "Считаю, мы не должны это допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября", - заявил Мишустин.

Нужно сделать все, чтобы с 1 октября система ТО заработала без сбоев

Осенью новая система должна заработать без сбоев, указал премьер. Ответственным ведомствам предстоит еще раз оценить все процедуры и их техническую реализацию. "Никаких неудобств для граждан быть не должно, - предупредил глава кабмина. - В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески".

Ответственность при работе с сильными обезболивающими нужно смягчить

По поручению президента такое же отношение проявлено к медицинскому персоналу, работающему с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. Для них смягчат ответственность, установленную статьей 228.2 Уголовного кодекса за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. "Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией", - сообщил Михаил Мишустин, комментируя подготовленные поправки. Когда речь идет о спасении людей, ситуации бывают разные, подчеркнул премьер. Случалось, что врачи, помогая пациентам, получали наказание за формальные нарушения процедур. "Безусловно, надо очень внимательно следить за тем, как используются такие сильные препараты, но и чрезмерное наказание за непредумышленные ошибки недопустимо, - уверен Мишустин. - Нужно создавать условия для врачей, чтобы они могли спокойно работать".

Почти 8 млрд рублей на поддержку бизнеса

На одобрение министрам также представили проект распоряжения о финансировании новой программы льготного кредитования наиболее пострадавших отраслей экономики "ФОТ 3.0". Из резервного фонда правительства предлагается выделить 7,8 миллиарда рублей. "Благодаря этой поддержке предпринимателям будет проще взять кредит по низкой ставке - три процента, - отметил Михаил Мишустин. - Причем в течение первых шести месяцев можно будет не платить ни проценты, ни основную сумму долга".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Мишустин выделил более 49 млрд рублей на спецвыплаты медикам

Как и предыдущая, новая программа должна помочь бизнесу, который тяжелее других восстанавливается после пандемии коронавируса, подчеркнул премьер. К ним в том числе относятся компании из сфер общественного питания, культуры, спорта, развлечений. "Потенциально такой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей", - сказал председатель правительства.

"Кредиты, конечно, не списываемые в данном случае, но кредиты, которые пойдут на восстановление деятельности, на поддержание занятости для тех компаний, которые участвовали в программе "ФОТ 2.0" и работают в отраслях, которые не восстановились", - пояснил министр экономического развития Максим Решетников. Он рассчитывает, что первые заявки бизнес сможет подать уже 9 марта. Их прием продлится до 1 июля.

"Спутнику" снизят предельную отпускную цену

Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V", теперь она составляет 866 руб. 81 коп. за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость).

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины "Спутник Лайт"

Вакцина "Спутник V" широко применяется для массовой вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции и включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, в связи с чем цена на нее контролируется государством. "Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объемов ее производства в целях массовой вакцинации населения России", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Как уточнил глава минпромторга, цена является единой для всех производственных площадок. "По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации", - сказал Денис Мантуров. Вопросы производства, ценообразования, а также доставки вакцины обсуждались на совещании, которое состоялось 20 февраля под руководством Михаила Мишустина.

"Необходимо четко отслеживать, чтобы порядок ценообразования был прозрачным, а стоимость препарата - обоснованной. Главная цель - не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Эксперт: перенос реформы техосмотра - радостная новость

Текст: Владимир Баршев
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перенести новый порядок проведения техосмотра на 1 октября. Операторы техосмотра остро отреагировали на это предложение. Региональные представители этого бизнеса собираются закрываться.

Напомним, с 1 марта обязана была стартовать реформа техосмотра. Диагностические карты должны были стать электронными, а сам техосмотр проводиться с обязательным фотографированием машин. Все делалось для того, чтобы граждане не покупали диагностические карты, как сейчас, а действительно проходили ТО.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Понятно, что перенос сроков выльется в то, что большинство автовладельцев до 1 октября на пункты ТО не поедут.

Пока нет ясности, что будет с техосмотром автобусов. Он регулируется отдельными правилами. С 1 марта ТО автобусов должен проходить с участием сотрудников Госавтоинспекции. И, скорее всего, этот порядок переносить не будут.

- Мы просто закроемся, - сообщил "РГ" гендиректор одного из операторов техосмотра, Александр Сердюков. - Проводить ТО автобусов нам невыгодно. Приезжает пять автобусов в месяц. При этом стоимость этого ТО - копеечная. На что мне содержать пункт ТО, из чего платить зарплату экспертам? Средний расход на пункт ТО - 200 тысяч в месяц. С пяти автобусов я столько не получу. Будем перепрофилироваться.

Если большинство операторов ТО уйдет с рынка, то 1 октября техосмотр проводить будет некому. Их и сейчас на весь транспорт не хватит.

Как сообщил "РГ" гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко, перенос срока - это радостная новость.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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- Сейчас пунктов ТО и их пропускной способности не хватит на весь транспорт, - говорит Пархоменко. - Мы считали, что их не хватит даже на автобусы. Автобусы не смогут пройти ТО, в очереди станут грузовики, что уж говорить о легковых машинах частных лиц. Автомобилисты могут поездить на каршеринге. А автобусам за непройденный ТО запретят эксплуатацию. При их нехватке на маршрутах это и вовсе подорвет общественный транспорт. Я вообще считаю, что прохождение техосмотра для легковых машин физлиц надо отменить.

В этом решении есть один нюанс, связанный с нестыковкой правовых актов. Дело в том, что с 1 марта вступают в силу поправки в закон о техосмотре. Постановлением правительства определяется порядок его проведения. То есть закон вступит в силу, а подзаконный акт нет.

При этом применять устаревший порядок проведения ТО будет невозможно по той причине, что он не соответствует тем положениям закона, которые вступят в силу 1 марта. Таким образом, до 1 октября вообще любой техосмотр оказывается вне закона, кроме техосмотра автобусов.

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