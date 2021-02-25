Михаилу Меню продлили меру пресечения

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении запрета определенных действий Михаилу Меню до 30 марта 2021 года. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

По решению суда, аудитору Счетной палаты запрещено покидать место фактического проживания, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок. Также ему запрещено пользоваться интернетом и отправлять и получать почту и телеграммы. Меню предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году в бытность его губернатором области. О причастности Меня к этому преступлению 18 ноября 2020 года сообщил Генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, и попросил сенаторов дать санкцию на его задержание. Совет Федерации единогласно проголосовал за это.

Следственные действия по делу завершены, сам Михаил Мень и его защита также закончили знакомиться с материалами делами. Можно ожидать, что уже в ближайшее время Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение и дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.