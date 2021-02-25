Правительство РФ утвердило обновленные правила предоставления субсидий издательствам, выпускающим книги и образовательную литературу для инвалидов по зрению. Соответствующее постановление публикует "Российская газета".

Как пояснил "РГ" начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Юрий Пуля, субсидии специализированным издательствам федеральное агентство предоставляет с 2011 года в рамках государственной программы "Доступная среда". "Доступ инвалидов по зрению к печатным изданиям, активное внедрение современных технологий и перевод записи так называемых говорящих книг на цифровые носители, а также расширение выпуска крупношрифтовых изданий для слабовидящих являются одним из условий их информационной реабилитации и интеграции в современное общество", - рассказал он.

Юрий Пуля также напомнил, что распределение субсидий специализированным издательствам, как и раньше, будет происходить на конкурсной основе. В 2020 году было издано только учебников 109 наименований (из которых 92 - шрифтом Брайля) общим тиражом более 16,5 тысячи экземпляров. А тираж школьных тетрадей со шрифтом Брайля и более крупным шрифтом в клетку и линейку превысил 260 тысяч.