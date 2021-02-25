Мишустин: Открытие рынка РФ для иностранных страховщиков сделает его конкурентнее

Правительство подготовило пакет законодательных норм, которые позволят работать в стране филиалам иностранных страховых компаний. Такие обязательства, пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, Россия приняла в рамках присоединения к Всемирной торговой организации.

"Зарубежные компании смогут заниматься добровольными видами страхования, перестрахованием, а также ОСАГО", - рассказал глава кабмина. Для них установят требование сформировать гарантийный депозит, который должен быть не ниже минимального уровня, определенного для уставного капитала российских страховых компаний. Лицензированием и аккредитацией зарубежных филиалов будет заниматься Банк России по принципу "одного окна". "Открытие рынка позволит усилить конкуренцию в страховой сфере, предложить российскому бизнесу и нашим гражданам новые услуги, а в перспективе упростить условия для привлечения в страну тех зарубежных инвесторов, которые привыкли работать с иностранными страховыми компаниями", - считает Мишустин.

Филиалы иностранных страховщиков будут уравнены в правах и в требованиях к выполнению своих обязательств перед российскими партнерами. "Нельзя, например, будет навязывать дополнительные услуги или не выполнять условия контракта, - предупредил премьер-министр. - Для этого также внесем изменения в базовый закон об организации страхового дела и сразу в три кодекса - Гражданский, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный".