Москалькова предложила хранить видеозаписи из колоний на внешних серверах

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила хранить видеозаписи из колоний - с видеорегистраторов сотрудников и камер наблюдения - на внешних серверах. Например, на серверах в прокуратуре. Или в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Обеспечение реализации принципа презумпции невиновности (права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации)", проведенного комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству".

Как рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, вопросы применения физической силы в ведомстве взяты на особый контроль. В регионах созданы специальные комиссии, которые изучают каждый случай применения силы, просматривают видеозаписи. Твердая позиция руководства ведомства: необоснованное и излишне жестокое применение силы недопустимы.