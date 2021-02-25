Новости

Сергей Шойгу провел переговоры с главой минобороны Киргизии 17:09
Александр Алаев избран новым президентом ФНЛ 17:06
Стала известна сумма, которую завещал меценат эрмитажным котам 16:59
Черноморский флот следит за кораблями ВМС Испании и Греции 16:47
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках 16:39
В Австрии решили отказаться от телефонных будок 16:34
В Госдуме ответили на заявление об угрозе России существованию США 16:32
Режиссер "Железного неба" перезапустит хоррор-серию "Джиперс Криперс" 16:04
Петербургский госпиталь в "Ленэкспо" прекратил работу 15:58
В Севастополе экс-директор "Горсвета" обвинен в растрате 18 млн руб 15:47
Уволенная из "Мандалорца" Джина Карано обвинила Disney в травле 15:44
Американские дипломаты недовольны, что получат вакцину последними 15:42
Мурашко: Регионы должны активнее призывать пожилых прививаться 15:39
На Урале танковую дивизию подняли по тревоге 15:33
Мурашко предостерег регионы от ускоренного снятия ограничительных мер 15:32
Лавров обсудил ситуацию в Ереване с главой МИД Армении 15:31
Кибергорода и космос: На ВДНХ стартовал новый сезон проекта "Знание" 15:28
В Италии сети доставки продуктов оштрафовали на 733 млн евро 15:25
Экс-министр финансов сравнил биткоин с финансовой пирамидой 15:25
Большунов и Устюгов вышли в финал спринта на ЧМ 15:21
Дэвид Финчер снимет триллер "Убийца" с Фассбендером в главной роли 15:21
Неизвестные напали на автомобиль мэра французского города Брон 15:15
СК проверит информацию об отравлении детей в аквапарке Кирова 15:09
Бывшие руководители "РАМ Банка" задержаны за вывод 1 млрд рублей 15:08
Росрыболовство оценило ситуацию на рынке при ограничениях на поставки в Китай 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
25.02.2021 15:39
Рубрика: Общество

Мурашко: Регионы должны активнее призывать пожилых прививаться

Текст: Светлана Ментюкова

Региональные власти должны активнее призывать пожилых граждан пройти вакцинацию от коронавируса, так как доля привившихся жителей старше 60 лет в ряде регионов остается низкой. Об этом на селекторном совещании с регионами заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет - именно им важно в первую очередь защитить свое здоровье, пройдя вакцинацию. В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка, это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой", - сказал он (цитата по ТАСС).

Чем различаются три российские вакцины от COVID-19

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Правительство снизило предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V"
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов
Правительство смягчает ответственность при работе с сильными обезболивающими
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пашинян: Армении нужен разговор, а не конфронтация
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март