Мурашко: Регионы должны активнее призывать пожилых прививаться

Региональные власти должны активнее призывать пожилых граждан пройти вакцинацию от коронавируса, так как доля привившихся жителей старше 60 лет в ряде регионов остается низкой. Об этом на селекторном совещании с регионами заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет - именно им важно в первую очередь защитить свое здоровье, пройдя вакцинацию. В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка, это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой", - сказал он (цитата по ТАСС).