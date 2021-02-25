На Кубе началось массовое производство второй вакцины от COVID-19

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о начале массового производства второй кубинской вакцины от коронавируса под названием Abdala.

"У вакцинного кандидата Abdala дела в полном порядке. В престижной лаборатории AICA начато массовое производство", - написал кубинский лидер на своей странице в Twitter.

"Выпущены партии для проведения третьей фазы клинических испытаний, которые, начиная с марта, пройдут провинциях Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо", - сообщил Диас-Канель.

Таким образом, в марте на Кубе стартует третий этап исследований сразу двух вакцин собственной разработки. В марте в третью фазу испытаний переходит препарат Soberana 02, разработанный Институтом им. Финлея, массовое производство которого уже налажено на предприятии BIOCEN. В третьей фазе клинических исследований примут участие 42 тысячи человек. Всего же на Кубе ведется разработка 4 вакцин от COVID.