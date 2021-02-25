На марсианском грунте удалось вырастить земные бактерии

Земные бактерии сочли грунт с Марса вполне съедобным и смогли на нем размножиться. Это стало одним из доказательств того, что жизнь на Марсе когда-то существовала. Об этом говорится в статье, опубликованной в Communications Earth & Environment.

Руководитель группы космической биохимии Венского университета, астробиолог Татьяна Милоевич по результатам исследований предположила, что формы жизни, похожие на хемолитотрофы (микроорганизмы, способные преобразовывать энергию камней в энергию жизни), существовали на Марсе в первые годы существования Красной планеты.

Ученые раздробили несколько граммов марсианского камня возрастом четыре с половиной миллиарда лет и вырастили на них микроорганизм Metallosphaera sedula. Этот микроб образовал прочную минеральную капсулу, состоящую из комплексных фосфатов железа, марганца и алюминия.

Подобная инкрустация клеточной поверхности наблюдалась ранее для M. sedula, культивированной на металлсодержащих земных материалах. Что подтверждает гипотезу о том, что условия окружающей среды на раннем Марсе очень напоминали те, что существовали на ранней Земле, за исключением того, что на Марсе было больше углекислого газа и температура водоемов была выше.