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25.02.2021 19:37
Рубрика: Экономика

Ковид из иллюминатора

На международных авиалиниях хотят ввести цифровой паспорт вакцинации
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Цифровой паспорт прививок от COVID-19 для авиатранспорта будет запущен уже через несколько недель, заявили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Однако пока не ясно, получит ли он распространение.
Российские авиакомпании будут подстраиваться под требования отдельных стран к въезжающим гостям. Фото: Геннадий Аносов Российские авиакомпании будут подстраиваться под требования отдельных стран к въезжающим гостям. Фото: Геннадий Аносов
Российские авиакомпании будут подстраиваться под требования отдельных стран к въезжающим гостям. Фото: Геннадий Аносов

По замыслу IATA, специальное приложение позволит заносить, хранить и передавать данные о прививках пассажиров от COVID-19, а также данные тестов на наличие или отсутствие заболевания. Такой электронный "паспорт вакцинации" позволит быстро проверять статус пассажиров и тем самым упростит полеты между странами, будет способствовать скорейшему восстановлению международного авиасообщения. Пока еще во многих странах прибывающим гостям требуется предъявлять результаты ПЦР-теста или проходить карантин. Пассажиры должны быть уверены, что тестирование, которое они прошли, является точным и позволит им въехать в страну, а правительства принимающих стран должны быть уверены в том, что тесты, о которых заявляют пассажиры, являются достоверными, указывают в IATA. По словам главы организации Александра де Жуньяка, нужны глобальные стандарты, так как мошенничество с результатами тестов уже становится значимой проблемой.

В России вводить электронные сертификаты не будут, а среди зарубежных стран единой позиции пока нет

В январе этого года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении "ковидных паспортов". Позже на совещании с президентом вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что введение каких-то дополнительных документов в России нецелесообразно.

В минтрансе комментировать возможность введения международных сертификатов вакцинации для авиатранспорта не стали. Участники авиарынка также предпочитают официально не высказываться на эту тему. Представитель одного из авиаперевозчиков отметил в беседе с "РГ", что пока внедрение каких-либо сервисов для контроля ковидного статуса пассажиров не рассматривают.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Где уже сегодня нужен сертификат о вакцинации

Для введения паспортов вакцинации на международных авиалиниях необходимо решить вопрос с взаимным признанием государствами тестов, и самое главное, вакцин. Среди стран единства нет.

В России какие-то электронные сертификаты не нужны, так как ограничения на полеты отсутствуют, идет вакцинация, говорит руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Российские власти и авиакомпании ожидают, когда появятся какие-то согласованные решения на международном уровне. Если паспорта введут, российские авиакомпании будут подстраиваться отдельно под каждую страну, замечает эксперт.

В Евразийском экономическом союзе также работает приложение "Путешествую без COVID-19", в которое загружены отрицательные тесты людей на COVID-19. К пилотному проекту пока подключились Россия и Армения.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Правительство Минтранс Пандемия коронавируса COVID-19

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