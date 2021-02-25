На строительство дорог дополнительно выделено 100 млрд рублей

Около 100 млрд рублей будет дополнительно направлено на дорожные работы. Вопрос о выделении этих средств рассмотрен 25 февраля на заседании правительства.

"Регионам будет предоставлено дополнительное финансирование на дорожные работы. Всего в регионы будет направлено 100 млрд рублей, 27 млрд из которых предназначены на ремонт существующего дорожного полотна в 58 регионах. В прошлом году мы выделяли дополнительные средства на дорожное строительство, и это позволило достичь лучших результатов по сравнению с 2019 годом, несмотря на пандемию коронавируса", - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Остальные средства будут направлены на строительство в 2021-2022 годах конкретных дорожных объектов в 45 регионах, добавил он. Среди них - северный обход Лобни в Московской области, реконструкция автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Бурятии, южный подъезд к Краснодару.