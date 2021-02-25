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Рубрика: Экономика

Названы риски, которые вернут курс рубля в начало февраля

Текст: Георгий Панин
В конце прошлой и начале текущей недели рубль в целом укрепился по отношению к доллару и евро после небольшой коррекции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Андрей Маслов, аналитик ГК "ФИНАМ", объяснил причины роста курса рубля и назвал главные риски в будущем:

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
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- Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть, при котором цена на "черное золото" марки Brent установила новый многомесячный рекорд в 66,79 доллара за баррель.

Тем не менее, позже цена на нефть скорректировалась на фоне публикации отчета от Американского института нефти. Так, согласно данным API, за прошедшую неделю запасы сырой нефти выросли на 1,026 млн баррелей, что стало полной неожиданностью для аналитиков, предсказывавших снижение на 5,372 млн баррелей.

Эти данные указали на сокращение спроса на сырую нефть со стороны нефтеперерабатывающей отрасли, которая пострадала во время заморозков в Техасе заметно сильнее нефтедобывающей. Таким образом, среди инвесторов возникли опасения, что из-за отставания нефтепереработки от добычи запасы сырой нефти продолжат рост, и это может оказать давление на цены.

Важнейшим событием для американской валюты на днях стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената США. В ходе выступления Пауэлл обратил внимание на неравномерное восстановление американской экономики и все еще сложную эпидемиологическую обстановку в стране и мире. Помимо этого, глава ФРС отметил, что регулятор не планирует изменять денежно-кредитную политику, а также ожидает улучшения внешних условий ко второй половине текущего года, благодаря расширению программы вакцинации населения.

Также стоит отметить и продолжающуюся работу по пакету фискальных стимулов в $1,9 трлн. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в конце прошлой недели заявила, что документ находится на финальном этапе проработки и в эту пятницу должно состояться голосование в нижней палате Конгресса.

Если говорить о рисках, с которыми может столкнуться российский рубль в ближайшее время, то стоит выделить очередной виток разногласий между Россией и Саудовской Аравией на фоне регулирования рынка нефти.

Так, Россия выступает за постепенное увеличение добычи "черного золота" при текущих довольно благоприятных ценах. Саудиты в свою очередь призывают участников ОПЕК+ быть осторожными в вопросе увеличения добычи. Напомним, что следующая встреча министерского совета ОПЕК+ должна состояться 4 марта.

Кроме этого, важной составляющей в оценке российской валюты остаются геополитические риски и риски санкций.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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На финальные этапы строительства выходит "Северный поток-2", который должен стать важнейшей газовой артерией для Европы и в особенности для Германии. Однако не смотря на продолжение работ и в целом спокойную ситуацию со строительством, существуют риски введения новых санкций, которые могут отсрочить реализацию проекта.

Рассматривая внутреннюю политику, стоит отметить, что 12 февраля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объявила об окончании цикла снижения ставок.

С учетом всего вышесказанного, мы ожидаем, что в ближайшие недели российская валюта будет колебаться в коридоре 72,50-75 рублей за доллар и 88,50-91 рублей за евро.

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