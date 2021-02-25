Названы самые сложные для поиска работы профессии

Топ-менеджеры, представители массмедиа и индустрии развлечений чаще других работников сталкиваются с проблемами при поиске работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

По данным компании, средний индекс сложности поиска работы в России второй квартал держится на уровне "минус 0,4". Лишь 20% россиян считают процесс поиска новой работы несложным делом. 71% участников опроса уверены в обратном.

С наибольшими проблемами при поиске другой работы сталкиваются топ-менеджеры, работники искусства, развлечений и массмедиа - индекс "минус 0,59". Увереннее всего на рынке труда себя ощущают рабочие (минус 0,20) и специалисты по продажам (минус 0,19).

Опрос показал, что наибольшую озабоченность с поиском нового места работы испытывают жители Москвы и Подмосковья, а также Уральского федерального округа.

Исследование проводилось с 23 декабря 2020 по 3 февраля 2021 года. В нем принял участие 21 691 житель страны.