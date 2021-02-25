Неизвестные напали на автомобиль мэра французского города Брон

Неизвестные закидали камнями машину мэра французского города Брон Жереми Брео. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

По словам градоначальника, вечером в среду, когда он возвращался с деловой встречи, неизвестные напали на его машину. "Мы стали мишенью для оскорблений, физических угроз, в нас полетели булыжники", - сообщил он.

Мэр также опубликовал фотографию своего автомобиля с разбитыми стеклами, оторванным зеркалом и вмятиной на водительской двери.

Ранее вместе с коллегами Брео выступил с открытым письмом в газете Le Figaro под названием "Угрожать мэру - это угрожать Республике". В нем авторы потребовали от депутатов внести изменения в законопроект об укреплении республиканских принципов, чтобы появилась возможность лишать гражданских прав тех, кто уличен в насилии против избранников народа.