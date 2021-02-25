Видео: Ниагарский водопад покрылся льдом

Из-за аномальных морозов, доходящих до минус тридцати - сорока, а то и пятидесяти градусов по Цельсию на границе США и Канады частично обледенел знаменитый Ниагарский водопад. Кадры "замороженной" природной достопримечательности облетели все мировые СМИ.

Впрочем, от этого популярность комплекса водопадов на реке Ниагара, разделяющих американский штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио, только выросла - туристам не терпится увидеть редкое явление. Последний раз водопад замерзал позапрошлой зимой.

Впрочем, история помнит и куда более серьезные аномалии, связанные с Ниагарским водопадом. Например, зима 1848 года выдалась настолько холодной, что по весне в верхнем течении реки образовался непроходимый ледяной затор. Как отмечают хроники, ранним утром 29 марта жителей округи встретила зловещая тишина - вместо привычного мощного потока воды обнаружили тонкие струйки, стекавшие с отвеса, а дно Ниагары обнажилось. Водопад "остановился". Это стало для всех огромным потрясением, а некоторые проповедники даже заговорили о приближающемся "конце света".

Видео: RT