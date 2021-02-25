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25.02.2021 17:31
Рубрика: Культура

Объявлена дата выхода сериала "Вампиры средней полосы"

Текст: Сусанна Альперина
Образно говоря, создатели нового сериала "Вампиры средней полосы" попили немало зрительской крови. Вначале первый эпизод сериала участвовал в конкурсной программе фестиваля "Пилот" в 2018 году. Юрий Стоянов тогда получил приз фестиваля за лучшую мужскую роль, а сам проект - отличные отзывы критиков (в том числе и "РГ"), включивших "Вампиров" в списки лучших участников смотра и самых ожидаемых российских сериалов. Затем было сказано, что Стоянова в фильме заменят на Михаила Ефремова. Прошло время, и вернули Стоянова - именно он играет предводителя клана вампиров. Долго не было понятно, когда же сериал выйдет к зрителям, но наконец объявили - 18 марта на платформе START появятся два эпизода. Также выпустили трейлер - не менее захватывающий, чем первая серия.
Фото: видеосервис START Фото: видеосервис START
Фото: видеосервис START

Жили-были в городе Смоленске тихие мирные вампиры, которые не убивали людей. Но вдруг произошло убийство - в березовой роще под Смоленском нашли обескровленных парней... Мирная жизнь смоленских вампиров оказалась под угрозой. Помимо Стоянова в сериале снимались такие звезды, как Татьяна Догилева (играет главу Хранителей, которые следят за выполнением вампирско-людских законов) и Глеб Калюжный - молодой неопытный вампир. Артем Ткаченко играет вампира-француза, к тому же врача. Также в сериале снимались Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарев, Александр Устюгов и другие.

Фото: ОРКФ "Кинотавр"
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Режиссер Антон Маслов так прокомментировал выбор Смоленска в качестве места действия: "Смоленск в нашем сериале не случаен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы и старались даже татары. У нас будет много исторических флешбэков, ведь вампиры живут очень давно, а дед Слава вообще основал Смоленск".

Алексей Акимов, автор сценария, продюсер, рассказывает, как появился замысел сериала: "Когда-то мы с друзьями посмотрели новозеландский фильм "Реальные упыри". Очень весёлое мокьюментари. Задумались, а как бы могли выглядеть вампиры с российскими паспортами? А у них вообще есть паспорта? А они делают отчисления в пенсионный фонд? А у нас они тоже боялись бы чеснока? Стали на ходу фонтанировать идеями, и в какой-то момент пришли к выводу, что жизнь вампиров в России гораздо сложнее и глубже гротесковой комедии. Так появился детектив!"

"Меня совершенно не увлекала тема вампиров, и первая история о них, которая заинтересовала, - это "Вампиры средней полосы". Независимо от того, какой будет результат, сценарий просто прекрасный. Мне он так понравился, что я поехала на пробы. Принцип построения американских сценариев на наших реалиях дает невероятный эффект, и мне кажется, это правильное направление", - говорит Татьяна Догилева.

Культура Кино и ТВ Наше кино РГ-Видео Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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