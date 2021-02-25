Объявлена дата выхода сериала "Вампиры средней полосы"

Жили-были в городе Смоленске тихие мирные вампиры, которые не убивали людей. Но вдруг произошло убийство - в березовой роще под Смоленском нашли обескровленных парней... Мирная жизнь смоленских вампиров оказалась под угрозой. Помимо Стоянова в сериале снимались такие звезды, как Татьяна Догилева (играет главу Хранителей, которые следят за выполнением вампирско-людских законов) и Глеб Калюжный - молодой неопытный вампир. Артем Ткаченко играет вампира-француза, к тому же врача. Также в сериале снимались Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарев, Александр Устюгов и другие.
Режиссер Антон Маслов так прокомментировал выбор Смоленска в качестве места действия: "Смоленск в нашем сериале не случаен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы и старались даже татары. У нас будет много исторических флешбэков, ведь вампиры живут очень давно, а дед Слава вообще основал Смоленск".
Алексей Акимов, автор сценария, продюсер, рассказывает, как появился замысел сериала: "Когда-то мы с друзьями посмотрели новозеландский фильм "Реальные упыри". Очень весёлое мокьюментари. Задумались, а как бы могли выглядеть вампиры с российскими паспортами? А у них вообще есть паспорта? А они делают отчисления в пенсионный фонд? А у нас они тоже боялись бы чеснока? Стали на ходу фонтанировать идеями, и в какой-то момент пришли к выводу, что жизнь вампиров в России гораздо сложнее и глубже гротесковой комедии. Так появился детектив!"
"Меня совершенно не увлекала тема вампиров, и первая история о них, которая заинтересовала, - это "Вампиры средней полосы". Независимо от того, какой будет результат, сценарий просто прекрасный. Мне он так понравился, что я поехала на пробы. Принцип построения американских сценариев на наших реалиях дает невероятный эффект, и мне кажется, это правильное направление", - говорит Татьяна Догилева.