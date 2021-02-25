ОДКБ перейдет на единый стандарт вооружений

Как отметил Анатолий Сидоров, тема совместимости вооружений актуальна для ОДКБ.

"Без перехода и определения единых стандартов возникают проблемы с оснащением подразделений и в целом формирований Коллективных сил. И могут возникнуть проблемы при их боевом применении, управлении этими подразделениями, - указал Анатолий Сидоров. - Поэтому таким серьезным итогом прошлого года явилось согласование со всеми государствами - членами организации проекта плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современными образцами вооружений и военной специальной техники".

После завершения всех необходимых технических процедур документ будет представлен на утверждение главам государств ОДКБ.

По словам, начальника Объединенного штаба ОДКБ, все подразделения и воинские части должны быть оснащены совместимыми, современными образцами вооружений и военной техники. Вооружения и военная техника всеми государствами ОДКБ будут закупаться друг у друга по внутренним ценам.

"Мы немножко притушили коммерческую составляющую и выдвинули на первый план возможности реализации интересов по укреплению обороноспособности", - отметил Анатолий Сидоров. Говоря о форме одежды военнослужащих, Анатолий Сидоров пояснил, что единых образцов в ОДКБ вводить не планируется. Единые знаки будут использоваться только на учениях.