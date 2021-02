Offspring рассказали о первом за 9 лет альбоме и сняли видео

Легендарная панк-группа из Калифорнии с 2012 года не выпускала новых релизов. А теперь сообщила в Instagram, что ее десятый студийный диск наконец-то записан.

Альбом получил название Let the Bad Times Roll. В него войдут 12 песен. Объявлена и дата премьеры - 16 апреля.

Let the Bad Times Roll - это снова бойкая, веселая, развязная и ритмичная музыка, хотя теперь солист Offspring Декстер Холланд поет уже более высоким голосом. К тому же, более щедр на интонации и яркие аранжировочные решения, чем на предыдущем диске Days Go By.

Чтобы подогреть интерес к предстоящему релизу, Offspring выпустили и новый сингл, одноименный с названием альбома. И даже сняли видеоклип. Низкобюджетный, зато высокоэнергетический.

Кстати

Сам Декстер Холланд, пока группа отдыхала, успел защитить кандидатскую диссертацию по молекулярной биологии. Вряд ведь ли многие подозревали, что лидер панк-группы может быть таким умным?! Но он даже пояснил, что интересуется вирусологией и хочет внести свой вклад в исследование ВИЧ.

А затем рассказал: "Собираюсь продолжать исследования и, вероятно, в скором времени опубликую некоторые из своих работ…"

Между прочим

В июле 2021 года Offspring должны приехать в Москву на фестиваль Park Live. Их сет и откроет этот open-air на БСА "Лужники" 8 июля.

.