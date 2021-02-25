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Определен лучший смартфон в мире. В России он стоит 48 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
25.02.2021,  
16:07
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи во всем мире выбрали лучший смартфон 2020 года - им стал iPhone 11, выпущенный в 2019 году. Именно эта модель разошлась рекордным тиражом - почти 65 миллионов экземпляров.

Второе и третье места также досталось гаджетам от Apple - iPhone SE 2020 (24,2 миллиона проданных устройств) и iPhone 12 (23,3 миллиона).

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Замыкают пятерку лучших смартфоны Samsung Galaxy A51 и Galaxy A21s. В десятку самых продаваемых смартфонов во всем мире также вошли Samsung Galaxy A01, iPhone 12 Pro Max, Galaxy A11, Redmi Note 9 Pro и iPhone 12 mini.

Отметим, что iPhone 11 стоимостью от 48 тысяч рублей по результатам 2020 года вошел в пятерку самых продаваемых смартфонов в России, а лидером стал Samsung Galaxy A51 - цены на него стартуют с отметки 17 тысяч рублей.

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