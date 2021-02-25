Осужденным дали полгода на обжалование приговоров

Поправки в УПК установили срок на подачу кассационной жалобы. У осужденных будет полгода после вступления приговора в силу, чтобы подготовить жалобу и направить ее в третью инстанцию.

Соответствующий закон публикует "Российская газета". Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что нововведение тесно связано с прошедшей судебной реформой, повысившей роль кассационных инстанций.

"Прошедшая судебная реформа укрепила гарантии независимости судебной системы и объективности рассмотрения дел, - сказал Владимир Груздев. - Напомню, кассационные инстанции были выделены в самостоятельные суды и удалены от места вынесения обжалованных решений. В итоге вступившие в силу приговоры теперь обжалуются в кассационных судах, расположенных в других регионах. У профессионального сообщества были большие ожидания в связи с этой реформой, и первые результаты показывают, что ожидания оправдались".

Раньше кассационные жалобы проходили предварительный отбор. Теперь кассационные суды принимают абсолютно все жалобы. Поэтому и было решено установить срок на подачу кассационной жалобы. Изначально планировалось установить меньший срок, но адвокатское сообщество выступило с возражением и предложило продлить срок до полугода. Голос адвокатуры был услышан.